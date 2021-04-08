Волонтеры провели субботник в доме Туполева под Тверью

Тверь, 8 апреля. Первый субботник в доме Туполева провели волонтеры проекта «Том Сойер Фест Кимры». Участники отчитались о результате мероприятия.

Дом когда-то принадлежал выдающемуся советскому авиаконструктору. Также там проживала семья Шокиных, член которой стал известным фотохудожником. Волонтеры провели работы на втором этаже, откуда было вывезено около полутонны мусора.

Это были и остатки мебели, и материалы старой отделки. Весь этаж удалось привести в порядок. Ранее добровольцы открыли забитые проемы окон и дверей здания и очистили от грязи оконные рамы второго этажа. Кроме этого, стены дома были очищены от различных крепежных конструкций, гвоздей и саморезов. В ходе работ выяснилось, что стены парадной столовой были малинового цвета, а в кабинете Владимира Шокина — бирюзовыми. Внутренняя столярка была небесно-голубого цвета. Следующим этапом станет очищение первого этажа.

Ранее сообщалось, что волонтеры Тульской области занимаются преображением усадьбы дочери Пушкина. С середины апреля начнут проходить субботники.