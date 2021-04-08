Москва, 8 апреля. Замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак уверен, что поездка Зеленского в Донбасс и обострение конфликта в регионе никак не связаны.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс в рамках запланированного рабочего визита. Согласно информации пресс-службы офиса президента, украинский глава планирует посетить передовые позиции ВСУ на фоне военной эскалации на линии соприкосновения. Зеленского особо интересуют места, где в последнее время регулярно происходит нарушение режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня. В результате этого гибнут военнослужащие ВСУ.

Однако замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак не увидел связи поездки Зеленского в Донбасс с обострением конфликта.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в срочном порядке прилетел на Украину. Цель визита главы дипведомства Польши заключается в обсуждении обстановки на границе страны.