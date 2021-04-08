Жалобу из-за перекрытия Северо-Крымского канала подадут в ЕСПЧ на Украину

Симферополь, 8 апреля. Глава комитета крымского парламента по законодательству Сергей Трофимов заявил, что в ЕСПЧ подадут жалобу на Украину из-за перекрытия Северо-Крымского канала.

По его словам, на территории полуострова находится крайне много людей, в том числе предпринимателей, которые пострадали от водной блокады. Политик подчеркнул, что их права были нарушены Киевом.

«Относительно привлечения Украины к международно-правовой ответственности, то мы обратимся с жалобой в Европейский суд по правам человека​​​», — подчеркнул Трофимов.

Ранее вице-премьер, министр финансов полуострова Ирина Кивико заявила, что иностранные инвестиции в Крым за последние пять лет составили 71 млн долларов. Это не много, однако сегодня на полуострове уже работают представители 63 стран, а общий процент инвестиций постоянно растет, отметила она.