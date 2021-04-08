Президент Ливана назвал виновных в крахе экономики государства

Бейрут, 8 апреля. Президент Ливана Мишель Аун обвинил Центральный банк (ЦБ) страны в затяжном экономическом кризисе и срыве аудиторской проверки регулятора, из-за чего страна не может получить финансовую помощь из-за рубежа.

Выступая с обращением к ливанскому народу, Аун обвинил банки страны в растрате сбережений населения. Он также сообщил, что глава Центробанка Риад Саламе отказался ответить на большую часть вопросов, направленных ему аудиторами консалтинговой компании Alvarez&Marsal.

«Я обращаюсь к Центральному банку: ответственность [за кризис] лежит на вас. Именно вы должны были принять меры по защите вкладов населения», — заявил президент.

Фактически парализация банковского сектора Ливана положила старт затяжному финансовому кризису в республике, достигшему своего апогея в 2019 году: тогда приток иностранных инвестиций в страну иссяк, после чего по ливанским землям прокатились массовые протесты.

Хаос и нищета

Власти страны и ее банковский сектор поочередно обвиняют друг друга в худшем для Ливана кризисе за последние десятилетия. Так, банковские организации страны заморозили накопления граждан, когда ливанская валюта резко упала в цене — из-за этого большая часть населения оказалась за гранью нищеты. К марту текущего года средний доход граждан Ливана снизился с 800 до 100 долларов. Такое резкое обнищание спровоцировало новые бунты по всей стране: активисты перекрывали ключевые магистрали в крупных городах, а также громили магазины и автозаправочные станции.

На сегодняшний день экономическая ситуация в Ливане остается плачевной. Так, временно исполняющий обязанности министра финансов Гази Вазни предупредил, что к концу мая у Бейрута закончатся средства на закупку ключевых импортных товаров.

Государственные институты, в свою очередь, не смогли вовремя запустить план по спасению экономики. Вместо этого власти продолжают спорить о составе нового правительства, которое до сих пор не сумел собрать назначенный премьер-министром в октябре 2020 года Саад аль-Харири.

Мировые аналитики не стесняются называть временное ливанское правительство «группой неудачников», которая полностью отказалась от выполнения своих обязанностей.

«Они занимались только тем, чтобы просить деньги у Banque du Liban, не осознавая критической ситуации, в которой оказался обязательный и стратегический резерв», — характеризует нынешнюю ситуацию в ливанском правительстве Al-Joumhouria.

Единственный выход для финансовой системы Ливана — это помощь из-за рубежа, которую мировое сообщество оказывать не спешит. Все упирается в проведение ряда экономических реформ и аудит деятельности Центробанка страны — это главные требования заграничных инвесторов. Очевидно, чем дольше власти и банковский сектор бездействуют в этом вопросе, тем ближе республика подходит к полному финансовому краху.