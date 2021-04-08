Козак усомнился в стремлении ФРГ и Франции остановить конфликт в Донбассе

Москва, 8 апреля. Германия и Франция не заинтересованы в разрешении конфликта в Донбассе, считает замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Он выразил уверенность, что Берлин и Париж демонстрируют свою непоследовательность и отсутствие интереса в решении конфликта на юго-востоке Украины. Несмотря на заявления о важности Минских соглашений, никаких действий и приверженности своим словам со стороны Германии и Франции не предпринимается, подчеркнул Козак.

Замглавы администрации президента также прокомментировал заседание контактной группы по Донбассу. Переговоры не принесли какого-либо результата из-за категоричной позиции Украины, указал он.

Президент России Владимир Путин ранее обсудил ситуацию в Донбассе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.