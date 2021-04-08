Банк России понизил официальные курсы иностранных валют на среду

Москва, 8 апреля. Центробанк РФ снизил курсы американской и европейской валют на 9 апреля.

Доллар потерял 67,19 копейки и составил 77,1011 рубля за денежную единицу. Курс евро снизился на 71,29 копейки — до 91,6192 рубля.

Прогноз по курсу российской валюты на ближайший месяц озвучил аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов. С учетом геополитических факторов и угрозы санкционного давления (отключение РФ от SWIFT и рестрикции в отношении госдолга страны), а также ряда других факторов, курс рубля может колебаться в диапазоне 73–79 рублей за доллар и 88–93,5 рубля за евро.