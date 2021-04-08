Россиянам объяснили, для чего создана образовательная платформа «Сферум»

Москва, 8 апреля. Кому будет удобно пользоваться платформой «Сферум» и, какие функции она выполняет, рассказал заместитель генерального директора СП «Цифровое образование» Сергей Марданов.

Платформа «Сферум» разработана для российских общеобразовательных учреждений. Она способна выполнять любые задачи, которые направлены на коммуникацию, обмен файлами и общение между педагогами и учащимися. При этом образовательная платформа не является аналогом американского сервиса для организации видеоконференций Zoom.

«Это совершенно иной продукт. У нас шире возможности, поскольку они нацелены на образование, чтобы собрать все коммуникации в одном месте, причем бесплатно. Это социалная отвественность бизнеса», — объяснил Марданов во время пресс-конференции на площадке Медиагруппы "Патриот".

Кроме того, в России не существует отдельной платформы, которая являлась бы полной аналогией зарубежного сервиса. Уже 60 тыс. человек из различных регионов России работают в «Сферуме». Пользователи являются участниками тестовой апробации. Создатели, в свою очередь, рассказывают и объясняют учителям, как работать на образовательной платформе.

До этого кандидат экономических наук Алексей Шестемиров оценил шансы РФ на замену американской платформы для видеоконференций Zoom и других зарубежных ресурсов. Своим мнением специалист поделился на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».