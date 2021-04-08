Людмила Бокова назвала сроки внедрения цифровой среды в российские школы

Москва, 8 апреля. К 2024 году в школах России должна быть внедрена современная и безопасная цифровая образовательная среда, способствующая саморазвитию и самообразованию у обучающихся. Об этом на конференции «Цифровая трансформация системы образования: Импортозамещение в сфере IT» сообщила исполняющая обязанности директора Федерального института цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО) Людмила Бокова.

Как стало известно ФАН, общественный деятель определила цель цифровой трансформации школ как сохранение доступности образования и повышение его эффективности в России с учетом особенностей психологического и физического развития детей.

«Таким образом, новые цифровые технологии являются, в первую очередь, возможностью совершенствования образовательного процесса», — заявила Бокова.

По словам общественного деятеля, основой трансформации должна стать цифровая образовательная среда, в которой много составляющих, таких, как цифровая инфраструктура, цифровые образовательные ресурсы и другие элементы.

Людмила Бокова также подчеркнула, что для применения новых цифровых образовательных возможностей необходимо обновление инфраструктуры российских школ, включая каналы связи, компьютерное оборудование и программное обеспечение.

«Необходимо отметить, что в российской школе должны использоваться технические и программно-аппаратные средства, применение которых обеспечивает защиту детей от информации в интернете, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», — заключила Людмила Бокова.

Ранее Людмила Бокова рассказала о новом цифровом сервисе для российских учителей.