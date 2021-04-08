Животных на Ямале будут вакцинировать от бешенства с помощью съедобных брикетов

Салехард, 8 апреля. Власти Ямала впервые проведут кампанию по вакцинации диких животных от бешенства. Однако никаких уколов делать не будут: вакцина будет «спрятана» в съедобных брикетах.

Кампания по вакцинации диких животных Ямала от бешенства начнется с 1 июня и завершится к 30 сентября. Первой зоной проведения станет Приуральский район. Об этом сообщило издание «Ямал — Регион».

Препарат от бешенства будет вводиться не с помощью инъекции, а перорально. Для этого были приготовлены специальные съедобные брикеты весом в 30 граммов, уточнил начальник управления окружного департамента природно-ресурсного регулирования Олег Истрати. Эти брикеты будут разложены в местах обитания животных, площадь которых составляет 200 квадратных километров.

Бешенство — крайне опасное заболевание, передающееся при укусе через слюну зараженного животного. Вирус достигает клеток головного мозга человека, приводит к извращенному аппетиту, параличу дыхательных мышц и в конечном счете к смерти. Согласно информации Роспотребнадзора, если пострадавший от укуса не обращается к врачу в течение четырех дней после произошедшего, вероятность летального исхода составляет 50%.

Ранее карантин по бешенству был объявлен в Саратове. Причиной стало обнаружение трупа лисы, погибшей от вируса.