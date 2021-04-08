В Роспотребнадзоре не исключили роста заболеваемости COVID-19 осенью

Москва, 8 апреля. Рост показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может начать наблюдаться к осени этого года, заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Избежать увеличения количества новых пациентов с инфекцией поможет наращивание темпов массовой вакцинации от COVID-19, поделилась глава ведомства. Попова добавила, что к осени в стране должно быть привито 60% населения РФ.

Больше всего новых штаммов коронавируса SARS-CoV-1 завезли в Россию из Турции. Как сообщалось ранее, об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.