Измайлов рассказал о самом прекрасном моменте в отношениях со Степаненко

Москва, 8 апреля. Писатель-сатирик и сценарист Лион Измайлов рассказал, благодаря чему прославилась юмористка Елена Степаненко, и вспомнил о самом прекрасном моменте в их отношениях.

Измайлов, которого со Степаненко связывают не только профессиональные, но и дружеские отношения, очень хорошо помнит, с чего начиналась карьера артистки. К сожалению, без трудностей на пути к славе юмористка не обошлась. Сатирик последовал совету Михаила Задорнова и написал для Степаненко монолог «Письмо Биллу Клинтону», но зрители приняли этот номер не сразу.

«Она пробовала выступить в зале, где были пенсионеры и ветераны, они ничего не поняли. Затем у солдат в области, те тоже ничего не поняли», — рассказал Измайлов.

Затем юмористка прочитала этот монолог на юбилее сатирика. В том концерте принимали участие Евгений Петросян, Михаил Задорнов и Клара Новикова, однако Степаненко, как утверждает Измайлов, выступила лучше всех. После каждого прочитанного артисткой абзаца зал взрывался громким смехом и аплодисментами.

«Выступление снимало телевидение, и когда через месяца–два его показали в эфире, она проснулась знаменитой. Это для меня самый прекрасный момент в наших отношениях!» — сообщил писатель в комментарии «Народным Новостям».

В последнее время внимание к Елене Степаненко приковано благодаря ее разводу с Евгением Петросяном. Недавно стало известно, что юмористка хочет отсудить у бывшего мужа деньги, потраченные на еду.