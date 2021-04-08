Козак заявил о нежелании Киева возвращать Донбасс в состав Украины

Москва, 8 апреля. Киев не хочет возвращения Донбасса в состав Украины, заявил замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Политик выступил с таким заявлением на пресс-конференции.

Дмитрий Козак подчеркнул, что Киеву никто не запрещает денонсировать Минские соглашения. По его мнению, конфликт в Донбассе можно урегулировать за год. Однако для разрешения ситуации в регионе необходимо придерживаться договоренностей. Киев не исполняет соглашения, подчеркнул Козак.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили обстановку в регионе во время телефонного разговора. Политики выразили беспокойство в связи с эскалацией напряженности в Донбассе.