Попова рассказала, как избежать третьей волны COVID-19 в России

Москва, 8 апреля. Третью волну коронавируса в России можно избежать при соблюдении предписанных противоэпидемических мер. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, российским гражданам необходимо продолжать соблюдать правила социальной дистанции и масочно-перчаточный режим.

«Если мы будем так же трепетно относиться ко всем правилам, которые для себя выработали, которые нас защищают: это маски, это чистые руки, это чистое лицо, чистые гаджеты, и максимально сторониться всех мест массового скопления», — заявил Попова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Наряду с этим глава Роспотребнадзора допустила возможность подъема заболеваемости COVID-19 в России будущей осенью.