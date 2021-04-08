Администрацию президента Азербайджана окружили родственники погибших солдат

Баку, 8 апреля. В Азербайджанских СМИ пишут о десятках родственников погибших солдат, не вернувшихся с поля боя во время очередного вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Родственники пропавших без вести собрались у администрации президента Азербайджана в столице. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«Мы в свое время в проекте WarGonzo писали, что данные о потерях, озвученные Алиевым, далеки от реальности — не в пользу народа Азербайджана. Погибших гораздо больше. Гораздо. Учитывая, что на отдельных участках фронта азербайджанские офицеры просто отказывались забирать тела убитых (были группы по 20–30 человек), неудивительно, что родственники солдат обеспокоились. Скрывать такое бесконечно нельзя», — сообщается на канале.

Напомним, новая эскалация конфликта в Нагорном Карабахе произошла в конце сентября прошлого года. Масштабные боевые действия в регионе продолжались вплоть до ноября. В ночь на 10 число, при содействии российского лидера Владимира Путина лидеры враждующих заключили трехстороннее соглашение. Основная цель — полное прекращение огня на территории Нагорного Карабаха. Сразу же после подписания данного документа Москва направила в регион своих миротворцев.

Ранее сообщалось, как затрагивался вопрос российской миротворческой миссии в НКР. И почему в ходе конференции он был затронут писателем Андреем Арешевым в ходе конференции «Как Армения разрешит военно-политический кризис». По его словам, азербайджанцам удалось сломить армянские войска, поэтому жители Карабаха с воодушевлением встречали военнослужащих ВС РФ, которые стали гарантом безопасности мирных жителей.