Представитель ООН поддержала планы президента ЦАР по экономическому развитию страны

Банги, 8 апреля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера провел встречу с представителем Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) Натали Букли. Стороны обсудили направления дальнейшей деятельности организации в стране.

Как отметила Натали Букли, задача организации на ближайшее будущее — найти возможность для подключения ПРООН к реализации планов развития страны, которые озвучил центральноафриканский лидер Туадера во время инаугурации.

Основной акцент деятельности миссии Букли рассчитывает сделать на местных выборах, которые должны предоставить сообществам возможность усилить социальную сплоченность. Это, в свою очередь, откроет новые возможности и для экономического развития республики.

Президент ЦАР принес присягу 30 марта 2021 года. В торжественной речи он наметил три основных направления развития страны: организация общенационального диалога, развитие экономики и расширение возможностей граждан.

«Нам нужно создать государственные институты, развивать силы обороны и безопасности с упором на их многоэтнические и профессиональные характеристики, заложить прочные основы социально-экономического развития, вернуть свое место в ООН», — заявил Туадера.

Советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров также уверен, что восстановление экономики станет главным направлением деятельности властей республики в ближайшем будущем.



Выступая на заседании Африканского клуба, Захаров подтвердил разгром действовавших в стране вооруженных бандформирований, что дает правительству в Банги возможность сосредоточиться на новых глобальных задачах.