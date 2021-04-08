Доктор Мясников заявил, что вакцина не остановит коронавирус

Москва, 8 апреля. Роль вакцинации заключается в сокращении случаев тяжелого течения заболевания, а также риска смерти, заявил врач Александр Мясников.

В эфире программы «Полный контакт» Мясников рассказал, что на данный момент вакцина показала отличные результаты именно как гарант снижения риска смерти и тяжелых случаев заболевания. Он заявил, что ни один привитый российской вакциной человек тяжело не заболел и не умер. Врач добавил, что 90% случаев болезни можно приравнять к обычному ОРЗ, но оставшиеся 10% вызывают тяжелую пневмонию. Именно эти случаи и предотвратит вакцинация. Прививка может защитить и от новых штаммов инфекции. Мясников считает, что в нашей стране вспышки коронавируса будут происходить постоянно, а ближайшие случатся в конце весны и осенью.

Ранее Мясников сообщил о необходимости вакцинации пожилых людей. Он объяснил, что люди старших лет находятся в группе риска, часто обладают рядом хронических заболеваний. Молодому поколению стоит объяснить старшим необходимость вакцинации.