Отчим выстрелил из ружья в пасынка на охоте в Мордовии, подросток погиб

Саранск, 8 апреля. Охота на уток с отчимом для 17-летнего подростка из Мордовии закончилась трагично.

Трагедия разыгралась в Рузаевском районе Мордовии близ села Стрелецкая Слобода. Во время охоты на уток 35-летний отчим попал мальчику в левое бедро. Выстрел из ружья марки «Baikal» для подростка оказался смертоносным

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство».

«Следователями и следователями-криминалистами регионального управления СК проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты ружье, гильзы и другие объекты, имеющие доказательственное значение», — сообщили журналистам в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Мордовии.

Как стало известно ФАН, семья погибшего проживает в Саранске. Кроме него, подозреваемый и его мама воспитывают еще одного общего ребенка.

Ранее ФАН писал о жертве паводка в Мордовии. Мужчина утонул, передвигаясь по селу на лодке.