Вернувшуюся в «Дом-2» Алену Рапунцель «накрыла» ностальгия

Москва, 8 апреля. Звезда телепроекта «Дом-2» Алена Рапунцель вернулась на съемочную площадку проекта. Своими эмоциями от присутствия блогер поделилась на странице в социальной сети Instagram.

Рапунцель вошла в число тех, кого менеджеры проекта попросили вернуться. Она присоединится к старым звездам и новым участникам. Премьера новой версии «Дома-2» стартует на телеканале «Ю» 19 апреля.

Недавно звезда впервые оказалась на съемочной площадке и даже не сразу поверила в реальность происходящего. Сразу на входе она встретила охранников, которые узнали ее.

«Первая встреча у меня была с охраной, и они меня так рады были видеть. Все встречали с возгласами: «Ой, Аленка Рапунцель!». Потом меня такая ностальгия накрыла: лобное, домик, эти тропинки, где мы бегали и прыгали», — прокомментировала телезвезда в Stories.

Рапунцель испытала целый шквал добрых эмоций и была безумно рада видеть всех на проекте. Все, с кем блогеру удалось пообщаться, отметили, что с нетерпением ждут ее появления в кадре.

Об участии звезды «Дома-2» в новой версии проекта стало известно совсем недавно. Вместе с Рапунцель жить на территории телестройки будут ее возлюбленный — стриптизер Илья Семин — и их сын.