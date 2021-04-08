Пентагон сомневается, что вывод сил США из Ирака состоится

Вашингтон, 8 апреля. США и Ирак не согласовали график вывода американских войск из Ирака. Фраза «достижение консенсуса относительно продолжения процесса вывода военных сил США из Ирака» не означает, что на деле вывод начнется. Об этом, как сообщает иракское агентство Non, в ходе пресс-конференции заявил официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби, комментируя совместное заявление США и Ирака в рамках «стратегического диалога», заседание которого состоялось вчера.

«Миссия, начатая против (запрещенной в РФ — Ред. ФАН) террористической организации ИГ1, не была основана на постоянном американском военном присутствии в стране. Администрация США давно заявила, что однажды она выведет своих солдат», — сказал он.

Между двумя сторонами существует соглашение о важности американского присутствия в стране. В настоящее время нет понимания относительно сроков вывода военнослужащих, пояснил Кирби.

«То, что вы видите в заявлении, на самом деле является подтверждением важности нашего партнерства с Ираком и продолжающейся миссии против ИГ. Со временем мы поговорим о подходящем сроке для вывода», — добавил он.

Этот комментарий был сделан после неоднозначного совместного заявления, опубликованного представителями США и Ирака в среду, 7 апреля, после окончания третьего раунда переговоров «стратегического диалога» между делегациями двух стран. В заявлении стороны объявили, что процесс вывода американских сил «будет продолжаться».

1 Организация запрещена на территории РФ.