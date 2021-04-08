Туктамышева будет капитаном сборной России по фигурному катанию на командном ЧМ

Осака, 8 апреля. Елизавета Туктамышева, занимающаяся с известным петербургским тренером Юрием Мишиным, выбрана капитаном сборной России на предстоящем командном чемпионате мира.

Серебряный призер чемпионата мира 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева стала капитаном сборной России на командном первенстве планеты. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Командный чемпионат мира пройдет в японской Осаке с 15 по 18 апреля. Соперниками россиян станут фигуристы из Канады, Франции, Италии, Японии и США.

До этого Елизавета Туктамышева выиграла премию GQ Super Women в номинации «Спорт». Церемония награждения фигуристки проходила в Москве.