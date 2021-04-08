Повзрослевшая дочь покойной Началовой восхитила съемочную группу «Модного приговора»

Москва, 8 апреля. Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина приняла участие в съемках нового выпуска программы «Модный приговор» и восхитила съемочную группу и ведущих.

Повзрослевшую дочь исполнительницы позвали в спецвыпуск, приуроченный к 30-летию проекта «Утренняя звезда». Этот музыкальный конкурс стал по-настоящему знаковым для Началовой, ведь она одержала в нем победу, что и поспособствовало развитию ее карьеры.

Кадры, снятые во время работы над спецвыпуском «Модного приговора», опубликовала на своей странице в Instagram пиар-директор и подруга певицы Анна Исаева. Она показала 14-летнюю Веру Алдонину в розовом шифоновом платье на съемочной площадке. Дочь Началовой сообщила, что исполнила песню матери «Герой не моего романа». Спецвыпуск с участием наследницы покойной певицы покажут утром 9 апреля на Первом канале.

«Нашей Верочке аплодировали все работники на площадке. Так ее поддержали после исполнения песни. Авторитетные ведущие слушали Верочку не за привычным столом. Сколько важных слов и напутствий они сказали!» — написала под видео Исаева.

Вера Алдонина, пошедшая по стопам знаменитой матери, уже завоевывает награды. Недавно талант юной исполнительницы оценили на престижном конкурсе вокалистов.