Иммунолог рассказал, кому нельзя делать прививку от коронавируса

Москва, 8 апреля. Вакцинацию от коронавируса не рекомендуется проходить в некоторых случаях. Иммунолог Андрей Продеус объяснил, кому противопоказана прививка от COVID-19.

В первую очередь вакцинироваться не стоит тем, кто страдает от острых проявлений любых заболеваний, в том числе хронических. Такая причина для отказа от прививки считается временной: как только стадия обострения пройдет, то через 2-3 недели можно будет вернуться к повторному рассмотрению этого вопроса.

«Не рекомендуется и не зарегистрирована вакцина для беременных, и кормящих», — заявил Продеус в эфире телепрограммы «Жить здорово!» на Первом канале.

Еще одной категорией граждан, которым нельзя делать прививку, оказались дети младше 18 лет. Специалист также включил в перечень тех, кому не стоит вакцинироваться, пациентов с иммунодефицитом. Наряду с этим противопоказанием к процедуре может стать выраженная анафилактическая или аллергическая реакция на компоненты вакцины.

В эфире «Жить здорово!» также выяснили, почему у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, возникают сильные головные боли. Происходить такое может из-за долгого пребывания в лежачем состоянии.