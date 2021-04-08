Путин и Меркель затронули тему Навального в ходе телефонных переговоров

Москва, 8 апреля. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель затронули ситуацию с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщил Кремль.

Политики созвонились по телефону в четверг и обменялись мнениями по актуальным вопросам. Ангела Меркель поинтересовалась ситуацией с Навальным. Владимир Путин поднял вопросы о деятельности иностранных СМИ и неправительственных организаций в обеих странах, передает Кремль.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее прокомментировал ситуацию вокруг Навального в колонии. По его словам, Кремль не следит за блогером.