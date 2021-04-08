Звезда «Содержанок» Ребенок рассказала об отношении мужа к ее эротическим сценам

Москва, 8 апреля. Известная российская актриса Александра Ребенок откровенно рассказала об отношении мужа, актера Алексея Верткова, к эротическим сценам с ее участием.

Артисты стараются быть в гармонии друг с другом. По словам Ребенок, она всегда может посоветоваться с любимым человеком, обсудить работу над ролью.

«Мы с мужем говорим о работе и вполне можем обсудить, даже поспорить о чем-то. Всегда можно посоветоваться друг с другом по поводу работы над ролью. Алексей мне часто подсказывает какие-то вещи», — рассказала артистка в интервью изданию Teleprogramma.pro.

После работы над сериалом «Содержанки», где Ребенок сыграла 33-летнюю Ольгу Крутову, занимающуюся частным сыском, ее стали подозревать в изменах. Откровенный проект режиссера Константина Богомолова произвел впечатление на зрителей большим количеством откровенных сцен.

В интервью Ребенок рассказала, что она, как и ее супруг, спокойно относится к сценам эротического содержания. Они оба прекрасно понимают, как снимаются такие эпизоды, и считают странным запрещать целоваться с другими на площадке.

«Тем более мы оба знаем, как снимаются объятия или поцелуй. Все-таки это — иллюзия, магия, обман. Так как мы хорошо знаем кухню, у нас таких проблем и разговоров не возникало никогда», — призналась актриса.

Еще одна звезда «Содержанок» — актриса Мария Зудина — в недавнем интервью призналась, что совершенно не стесняется раздеваться перед камерой. Вдова кинодеятеля Олега Табакова рассказала о плюсах, которые видит в публичном обнажении для роли.