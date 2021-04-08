Как и зачем «независимые эксперты» ООН штампуют ангажированные доклады

Организация Объединенных Наций (ООН) обывателем воспринимается как независимая структура, чьи государства-члены приходят к взвешенным и обдуманным решениям, основываясь на фактах.

Однако не всегда это действительно так: за годы существования ООН неоднократно подвергалась критике.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» решила проанализировать данные как из официальных документов ООН, так и докладов независимых экспертов. Уровень «экспертизы» в ряде случаев оказался плачевным.

Сомалийский кризис

В 1992 году в Сомали направили объединенный миротворческий контингент ООН для наведения порядка в рамках миссии «Возрождение надежды». После первоначальных успехов в марте 1993 года стартовала другая операция — «Продолжение надежды». И тогда же ООН получила фактический контроль над силами UNITAF. Эксперты и специалисты организации в докладе от 17 августа 1993 года писали о «расширении масштабов чрезвычайной помощи» и отсутствии сбоев в «осуществлении гуманитарных программ». Уже в октябре того же года произошли трагические события, которые легли в основу культового фильма «Падение черного ястреба».

В том же документе на 18 странице говорится, что «общая ситуация в Сомали коренным образом изменилась». Уже в 1994 году генсек ООН заявлял, что «международное сообщество, несмотря на усталость, привержено решению проблем Сомали». В марте 1995 года контингент ООН был выведен из страны, а операция признана худшей в истории организации.

Геноцид в Руанде

В декабре 1999 года из-под пера Совета безопасности ООН вышел отчет, в котором признавалась некомпетентность как миссии UNAMIR, так и неадекватность принятых генеральными секретарями Кофи Аннаном и Бутросом Бутросом-Гали решений. Геноцид в Руанде можно было предотвратить — или хотя бы вовремя остановить.

Например, на странице 31 содержится фраза о слишком оптимистичной оценке мирных Арушских соглашений и отсутствии плана Б на случай их провала. Это привело к неадекватности мандата миссии ООН в стране по численности и боевым возможностям.

На странице 36 сказано о том, что с началом геноцида генсек ООН Кофи Аннан в телефонном разговоре с командующим контингентом Ромео Даллером заявил о невозможности продолжения мандата миссии в стране в существующих обстоятельствах. К 21 апреля миссия была сокращена с 2500 до 270 человек по личному предложению генсека ООН на основании имеющейся у него информации.

Возможности остановить геноцид были.

Страница 37 этого же доклада гласит: «…расследование указало, что вывод миссии ООН был труднообъясним», а «…решение Совбеза ООН о выводе войск не поддается оправданию». В итоге 17 мая в организации решили направить в страну 5500 миротворцев, хотя три года спустя сам Аннан заявит, что катастрофу можно было предотвратить.

Ключевая причина — слабый уровень политической аналитики. Например, в докладе от декабря 1993 года за полгода до геноцида обстановку в Руанде называли «достаточно спокойной».

1 октября 2010 года вышел обзорный доклад Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в Демократической Республике Конго и Руанде, а также геноциде беженцев-хуту. В документе охвачены самые серьезные случаи нарушений прав человека с марта 1993 года по июнь 2003 года.

С момента печальных событий в Руанде прошло полтора десятка лет, но оценка ситуации в регионе, равно как и экспертная аналитика, лучше не стала. Обзорный доклад подвергся шквалу критики из-за его ангажированности. К примеру, в качестве источников знаний рассматривались эксперты, политики и официальные лица из числа людей, не признающих факт геноцида в Руанде.

Сектор Газа

24 июня 2015 года Совет по правам человека ООН выпустил доклад независимой комиссии о ситуации в Палестине и на оккупированных арабских землях. Как отметили симпатизирующие Израилю американские эксперты, в тексте оправдывают ракетные обстрелы из густонаселенных районов Газы, объясняя это географическими сложностями.

Кроме того, комиссия предоставила оценку военного конфликта в секторе Газа, не обладая должным военным опытом и не пожелав прибегнуть к консультации кадровых военнослужащих, что не могло не сказаться на уровне экспертизы вооруженного противостояния. Доклады международных военных комиссий, равно как и отчеты официальных должностных лиц с представленной в них фактурой, во внимание не брались.

Сирийские эксперты

Если говорить о Сирии, то на основании резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 2016 году был создан Международный беспристрастный и независимый механизм для содействия проведению расследований в отношении лиц, которые несут ответственность за наиболее серьезные преступления по международному праву, совершенные в Сирийской Арабской Республике (САР). Сбор доказательств при этом осуществлялся через сеть сирийских некоммерческих организаций, действующих на неподконтрольной Дамаску территории.

Пренебрежение обстановкой на местах и опора на данные организаций, прямо или косвенно связанных с боевиками и их спонсорами, позволила выработать совсем другой механизм. Вместо расследования преступлений и привлечения виновных к ответственности раз за разом создавалась доказательная база по обвинению официально Дамаска в нарушениях прав человека.

Например, в ситуации с мнимой химической атакой в Хан Шейхуне в 2017 году эксперты ООН разобрались дистанционно, основываясь на информации из соцсетей боевиков. Впоследствии именно этот доклад послужил предлогом для ракетного удара со стороны США по авиабазе Аш-Шаират под сирийским Хомсом.

Уже после удара был подготовлен другой отчет: им занимались сотрудники совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии. Но уже к концу 2017 года механизм был ликвидирован.

Подобного рода работа велась на протяжении нескольких лет — и с ее уровнем эффективности были не согласны и сами эксперты. Например, в августе 2017 года член международной комиссии по расследованию событий в Сирии под эгидой Верховного комиссара ООН по правам человека Карла дель Понте заявила о выходе из комиссии из-за ее неэффективности. По ее словам, независимая международная комиссия ООН не достигла «абсолютно никакого успеха» и последние пять лет «упиралась в стену».

Одним из примеров организаций, действующих в рамках вышеупомянутого механизма, был «Сирийский центр СМИ и свободы выражения». 5 октября 2020 года эта «независимая неправительственная некоммерческая организация», зарегистрированная во Франции в 2004 году, наряду с 40 другими зарубежными НКО приняла участие в написании совместного послания в Организацию Объединенных Наций с требованием не допустить Россию в Совет ООН по правам человека. Свою позицию «правозащитники» объяснили «многочисленными нарушениями прав человека со стороны России в таких странах, как Сирия, Украина и Грузия».

Спустя всего день, 6 октября 2020 года, структура опубликовала официальный пресс-релиз, в котором приводятся два отчета (первый, второй) об инцидентах «с применением химоружия в Сирии».

Однозначных сведений о том, что химическая атака была проведена именно правительственными силами САР, так и не было представлено. Тем не менее инцидент с применением боевых отравляющих веществ в Восточной Гуте на долгие годы стал рычагом информационного давления на официальный Дамаск, о котором в октябре 2020 года снова вспомнил «Сирийский центр СМИ и свободы выражения».

В опубликованном отчете НКО рассказывается несколько иная хронология событий инцидента с химоружием. Как утверждает центр, правительственные силы якобы ставили своей целью подавить моральных дух вооруженной оппозиции, отряды которой тогда занимали пригороды Дамаска. Поэтому после нанесения ударов бойцы САА сражу же пошли в наступление. Однако эта информация не подтверждается другими источниками, в том числе и западными.

Центром игнорировался доклад других экспертов ООН от декабря 2018 года: они сами признавали, что в Сирии отсутствуют объекты для производства отравляющих веществ. Более того, в мае 2019 года вышел еще один доклад — на этот раз со стороны экспертов ОЗХО во главе с Яном Хендерсоном, который опроверг тезисы по расследованию химической атаки в городе Дума.

Вместо послесловия

О необходимости реформирования ООН периодически говорят лидеры всех мировых держав: иногда речь заходит о реструктуризации бюджета, иногда затрагивается вопрос эффективности применения миротворческого контингента в том или конфликте. Подобного рода разговоры возникают каждый раз, когда организацию подвергают критике.

В последние годы ООН из символа мирового равновесия превратилась в трибуну для огульных высказываний и обвинений. Вместо того, чтобы заниматься реальной экспертизой, работать на местах и предоставлять объективную информацию, организация занимается профанацией и сбором ангажированных сведений — и потом сама же в лице своих руководителей признает ошибки.

Но с течением лет ничего не меняется. И едва ли изменится: подавляющее большинство стран сложившееся положение дел устраивает.

Medica mente, non medicamentis (лат. Лечи умом, а не лекарствами.)