Ветеран ВОВ из Симферополя в свои 95 лет укрепляет здоровье с помощью йоги. ФАН-ТВ

Поддерживать бодрость духа и тела ветерану ВОВ из Симферополя помогает йога и уход за цветами.

В свои 95 лет ветеран Великой Отечественной войны Иван Робак из Симферополя с легкостью практикует асаны из йоги, выращивает цветы и водит машину.

Иван Иванович начал заниматься йогой еще в молодости, сейчас она помогает ему сохранять хорошую физическую форму. Ветеран с большим удовольствием демонстрирует свои любимые упражнения и призывает всех следовать его примеру.

«Это обыкновенные йоговские упражнения, их не каждый сделает даже здоровый человек. Но я для пользы дела, чтобы это молодежи было показано», — рассказывает ветеран.

Второе главное увлечение пенсионера — это цветы. Наиболее прихотливые разместились на его подоконнике, а те, что холодов не боятся, он бережно высадил на небольшой участок возле подъезда своего дома. Узнав о такой инициативе ветерана, премьер-министр Сергей Аксенов решил помочь с озеленением. Привезли для клумб землю, все огородили сеткой.

Несмотря на почтенный возраст, ветеран самостоятельно справляется с заботами по дому и водит автомобиль. Говорит, что своим примером хочет вдохновить молодежь на активный образ жизни. В отличие от многих ветеранов, Иван Иванович любит вспоминать военное время, с гордостью демонстрирует свои медали и ордена, некоторые из которых большая редкость.