Депутат Вострецов пояснил, что побудило его участвовать в праймериз «Единой России»

Депутат Госдумы Сергей Вострецов в четверг, 8 апреля, подал документы на участие в думских праймериз «Единой России» по одномандатному округу №212 в Санкт-Петербурге, хотя ходили слухи, что парламентарий может отказаться от участия в этой процедуре.

На вопрос журналиста ФАН, удалось ли ему договориться с партией о выдвижении, Сергей Вострецов сказал, что для него главное — мнение избирателей.

«Я договорился с народом, проведя больше сотни встреч с коллективами и жителями округа, — рассказал депутат. — Я заручился поддержкой своих избирателей и смело иду на праймериз. Все разговоры о якобы имевшихся в связи с этим конфликтах, слухи о которых смаковали некоторые издания, не более чем пшик!»

По словам собеседника ФАН, политика — это конкурентная борьба, в которой есть место и разногласиям, и даже жестким спорам.

«Но интересы людей превыше всего! Как они решат, так и будет! Всем советую не по кабинетам бегать и шушукаться по углам, а идти к людям, — говорит Вострецов. — Партия «Единая Россия» тем мне и дорога, что она единственная проводит предварительный отбор потенциальных кандидатов, давая шанс всем желающим попробовать свои силы».

В беседе с корреспондентом ФАН Сергей Вострецов также упомянул о прошлогодних претензиях к нему со стороны секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака. В сентябре 2020 года Турчак подверг Вострецова критике за поддержку предложения по снижению возраста для привлечения к уголовной ответственности. Однако старый конфликт давно разрешен, пояснил Вострецов.

«Что касается моего якобы конфликта с Андреем Турчаком, то его просто ввели в заблуждение СМИ. Я ему разъяснил свою позицию и надеюсь, мы друг друга услышали. Так что злопыхатели, как говорится, не дождутся: ни он, ни я никогда не опустимся до личных обид и сведения счетов. А вопрос, кому представлять Петербург в Государственной думе, решат наши граждане. Только они могут и имеют право это решать. Еще раз напомню всем, кто забыл: мы не Америка, и, хотя везде есть отдельные недостатки, наша избирательная система — одна из лучших в мире», — подчеркнул парламентарий.

Предварительное голосование «Единой России» в 2021 году пройдет в открытой и конкурентной форме, сообщается на сайте партии.

«Избиратели по всей стране смогут принять участие в предварительном голосовании и определить, кто представит «Единую Россию» на выборах в Государственную думу и в избирательных кампаниях другого уровня в единый день голосования 19 сентября», — рассказали в партии.

Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. Голосование пройдет с 24 по 30 мая в электронной форме с использованием портала «Госуслуги». В некоторых регионах голосование может пройти в очной форме. По итогам праймериз будут сформированы списки кандидатов, которых утвердит съезд «Единой России».