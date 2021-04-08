Золотыми звездами на погоны ублажали зэки экс-замначальника колонии на Ставрополье

Ставрополь, 8 апреля. На экс-заместителя начальника колонии на Ставрополье завели уголовное дело по подозрению в получении взяток. Как стало известно ФАН, подполковник в отставке до увольнения на пенсию за денежное вознаграждение создавал комфортные условия зекам.

Следователи СК установили, что в 2018–2019 годах подозреваемый за взятки решал проблемы заключенных. Если заместителю начальника колонии №6 УФСИН России по Ставропольскому краю поступали деньги от осужденных, то он для них создавал комфортные условия отбывания наказания. Например, за вознаграждение он перевел одного заключенного из колонии общего режима в колонию-поселение. Подполковник также разрешал своим подопечным пользоваться мобильными телефонами.

Всего правоохранители насчитали взяток на сумму более 400 тыс. рублей. Кроме того, они узнали, что зэки подарили своему руководителю... золотые звезды на погоны.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере» и «Получение должностным лицом взятки». На данный момент проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Екатерина Данилова.

Вину бывший сотрудник колонии признает частично: он отказывается от некоторых эпизодов взяток.

«Подозреваемый прослужил на последней должности около трех лет, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Потом, как мы предполагаем, он почувствовал опасность и уволился на пенсию по выслуге лет. Однако он в любом случае понесет наказание за свои злодеяния».

В отношении бывшего замначальника избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Мужчине запрещено выходить в установленные периоды времени за пределы жилого помещения, находиться в определенных местах, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, пользоваться интернетом.

«Всего подозреваемый получил от заключенных 435 тыс. рублей. Его золотые погоны обошлись сидельцам в 27 тыс. 780 рублей. Мужчина женат, на его иждивении находятся трое несовершеннолетних детей», — резюмировал источник.

Если вина подозреваемого будет доказана в суде, то ему грозит до 12 лет лишения свободы.