Экспертный взгляд: кому выгоден Байден в Белом доме и как его привели к власти

США известны на весь мир двумя особенностями: баснословно высокими налогами и запредельным количеством спецслужб — 18 подразделений! И эти две особенности тесно связаны: именно на содержание 18 спецслужб и тысяч агентов США тратят львиную долю бюджета. Специальный корреспондент ФАН Игорь Кимаковский рассказал, кому выгоден старик Джо Байден в Белом доме и как его привели к власти.

Позорная страница в истории

Выборы президента США 2020 года стали позорной страницей в истории «демократической» Америки. Массовые фальсификации при голосовании обусловили победу Байдена и раскололи американское общество. Кимаковский объяснил, кто привел старину Джо к власти и как использовали миф о «российском вмешательстве».

«С учетом того, какой поддержкой у спецслужб пользовался Байден, неудивительно, что ЦРУ и ФБР заранее готовились начать глобальную операцию по прикрытию махинаций на выборах, чтобы защитить свои позиции. В случае явной победы Трампа колеблющиеся штаты должны были разыграть карту «российского вмешательства», либо подвергнуть сомнению результаты выборов для последующего импичмента или аннулировать их», — отметил эксперт в эфире ТВ «Звезда».

По его словам, чтобы сокрушить Трампа, глубинное государство было вынуждено прибегнуть к нескольким экстренным и решительным действиям. Под предлогом борьбы с пандемией практически по всей стране, а особенно в колеблющихся штатах — Мичигане, Пенсильвании, Джорджии, Аризоне, Неваде и Висконсине, было организовано широкомасштабное голосование по почте.

Разница между обычным голосованием и почтовым состоит в том, что в первом случае избиратель должен лично явиться на участок и проголосовать. А во втором случае достаточно просто отправить по почте заполненный бюллетень. Демонстративная легкость голосования по почте предоставила широкие возможности для манипуляций с голосами.

Правильный фон

Для массовых фальсификаций необходимо было создать нужный информационный фон, добавил Кимаковский.

«Второе, что сделали кукловоды Байдена, — спровоцировали расовой кризис летом 2020 года. По задумке демократического истеблишмента, волна протестов и грабежей должна была вызвать резкий спад популярности Трампа и скачок поддержки Байдена. Именно поэтому ФБР и другие структуры закрывали глаза на преступления антифа и «черных банд», — обратил внимание корреспондент ФАН.

Представители глубинного государства умышленно создавали хаос в преддверии выборов, чтобы отвлечь внимание от фальсификаций на выборах и создать видимость того, что Трамп не справляется с ситуацией в стране, объяснил он.

Российская карта

Угроза «вмешательства» России в американские выборы, которой пугают американских граждан, — прекрасное прикрытие для распила многотриллионного американского бюджета. Именно этим и занимаются 18 американских спецслужб, выдумывая мифы о «злых русских».

Отставной агент ФБР США рассказал ФАН, для чего действительно была придумана «российская угроза». По его словам, американские специалисты давно увлечены придумыванием новых «угроз», будь то запрещенные на территории РФ «Талибан»1 и «Исламское государство»1 или «российское вмешательство». А за это получают щедрое вознаграждение от властей.

К сожалению, бремя оплаты всех мифов ложится на плечи американских граждан, отдающих около половины своего дохода государству. При этом американские власти не могут отплатить своим гражданам даже минимальным набором соцблаг в условиях пандемии.

Ранее ФАН провел расследование и выяснил, какую роль играют спецслужбы в разжигании антироссийской истерии в США. Журналистам также удалось узнать, как американская элита устраняет следы махинаций на выборах президента США 2020 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.