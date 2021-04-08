ФАН выяснил, кто из арестованных госслужащих был самым богатым

Следственный комитет России продолжает расследовать дело экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. При обыске дома бывшего главы региона сотрудники правоохранительных органов нашли 500 миллионов в различной валюте, коллекцию часов, драгоценности. Но, как выяснилось, Белозерцев — далеко не самый богатый чиновник. ФАН составил список арестованных «слуг народа» с самыми большими состояниями.

Арашуковы: Рауль — советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз», Рауф — сенатор

Задержание сенатора Рауфа Арашукова, которому на тот момент было 32 года, получилось самым эффектным среди чиновников. На заседание Совета Федерации пришли генеральный прокурор РФ Юрий Чайка и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Прямо с трибуны генпрокурор зачитал ходатайство о лишении Рауфа Арашукова неприкосновенности. И после голосования Арашуков был задержан в Совете Федерации.

Если верить декларациям, то отец и сын имели хороший, но не фантастический доход. За 2017 год Рауф заработал 4 912 263 рублей, Рауль — чуть больше, 4 963 009,34 рубля. Доход жен был минимальным. Согласно этой же декларации, у Рауфа были приусадебный участок — 4554 квадратных метра, три жилых дома — 149, 438 и 891 «квадратов» соответственно и квартира в 115 «квадратов» в пользовании. У Рауля по декларации недвижимости нет совсем. Ни одной машины на семью.

В реальности следователи обнаружили две виллы в Дубае, SPA-курорт «Адиюх-Пэлас», в который входят гостиница, ресторан, поля для гольфа, пруды. Всего — 103 объекта недвижимости, 38 земельных участков, 107 автомобилей, среди которых была и главная гордость клана — коллекция премиальных ретро-автомобилей с золотой отделкой внутри, которые невозможно приобрести в свободной продаже. Кроме того, коллекция холодного оружия — сабли, кинжалы, палаши, инкрустированные драгоценными камнями. Порядка 50 килограммов золотых слитков. По словам следователей, подсчитать изъятые богатства не удалось сразу — деньги принимали на вес.

Напомним, клан Арашуковых обвиняется сразу по нескольким статьям — хищении газа на 30 миллиардов рублей, создании ОПГ, заказных убийствах, давлении на свидетелей, организации убийств.

Александр Постригань — глава ГО Клин

Александр Постригань — настоящий Корейко, скрытый миллиардер. Пожалуй, самый богатый чиновник из всех задержанных и уже отбывающих срок. Бывший глава городского округа Клин оказался, по сути, владельцем города.

Во время следственных действий у бывшего чиновника было изъято имущества на 5,5 миллиарда рублей, более 1700 объектов. Всего же у него и у аффилированных ему лиц было изъято имущество на 10 миллиардов. Постриганю принадлежали дома быта, общественная баня, детские сады, детская поликлиника, лодочная станция, торговые ряды, котельные, торговый центр, кинотеатр, земельные участки под строительство домов и так далее. Кроме того, следствие нашло четыре автомобиля (Toyota Land Cruiser, Mercedes S350, Audi A8, Audi Q5), резиденцию с фонтанами в Московской области, отель Roger de Flor Lloret de Mar в Испании, гостиничный комплекс в Карловых Варах, курорт с горячими источниками в Словакии.

Обвинялся с соучастниками в 16 тяжких преступлениях — присвоении чужого имущества, мошенничестве, легализации иного имущества, взятках. Осужден на 15 лет строго режима и выплате штрафа 116 миллионов рублей. Практически весь штраф Постриганем выплачен — остался долг в 11 843 766,95 рубля. Приговор находится на обжаловании.

Дмитрий Захарченко — экс-заместитель руководителя, временно исполняющий обязанности начальника отдела «Т» ГУЭБ и ПК МВД РФ, полковник полиции

Следствие обнаружило у скромного теперь уже экс-полковника Дмитрия Захарченко (он никогда не одевался вычурно, дорогие брендовые вещи не носил, имел прозвище «хитрый Захар») 13 квартир и 14 машиномест в самых элитных районах Москвы — в жилищных комплексах премиум-класса. Также были изъяты четыре автомобиля — Porsche Cayenne GTS, Porsche Cayenne S Hybrid, Mercedes-Benz S500 и Acura (предпочитал ездить на последней), полукилограммовый золотой слиток, драгоценности и пластиковые клетчатые сумки (челночные баулы) с 300 миллионами рублей и 124 миллионами долларов наличкой. Больше всего следователей поразила надпись «Мелочь» рядом с пакетом, в котором было 600 тысяч евро.

Обвиняется в получении и даче взяток, воспрепятствованию правосудию. По первому эпизоду приговорен к 12,5 года строгого режима и к штрафу в 117 миллионов рублей. Пока не выплатил ни копейки, набежали пенни — на данный момент должен государству 117 895 147,66 рубля. Еще три эпизода в ближайшее время будут переданы в суд

Алексей Кузнецов — бывший министр финансов Московской области

Вместе со своей женой, гражданкой США Жанной Буллок, Алексей Кузнецов был большим знатоком искусства.

Именно в искусство он и вкладывал деньги. После его побега из России сотрудники правоохранительных органов нашли в промзоне Петербурга ангар, арендованный Кузнецовым. В нем находились 82 предмета антикварной мебели, 113 полотен известных художников, в том числе подлинники Энди Уорхола, Василия Сурикова, Ивана Шишкина, Марка Шагала, картины поэта-футуриста Давида Бурлюка, две старинные иконы, 13 ящиков с редкими изданиями книг. Все было упаковано для переправки заграницу. Сейчас имущество находится на хранении в Петропавловской крепости.

Обвинялся в двойном гражданстве, мошенничестве, хищении, растрате и связях с ЦРУ. Задержан во Франции и экстрадирован в Россию, приговорен к 14 годам. Остался должен государству чуть менее миллиона рублей.

По оценке экспертов, коллекция Кузнецова — бесценна. Однако следователям пришлось оценить ее хотя бы для суда — в 100 миллионов долларов.

Напомним, ранее ФАН публиковал список глав регионов, которые перекочевали прямиком из губернаторского кресла на скамью подсудимых. Как выяснилось, только за последнее 10-летие силовики арестовали 12 руководителей регионов.