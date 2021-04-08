Виктор Зинчук: Если бы классика была никому не нужна, я бы обиделся и уехал из России

В свой 63-й день рождения и накануне сольного концерта российский гитарист-виртуоз Виктор Зинчук в эксклюзивном интервью ФАН рассказал о коллекции гитар, которая спасла его во время пандемии, о пользе высшего образования для музыкантов и о нежелании подражать блюзменам.

«Работа — лучший праздник»

— Виктор Иванович, чем удивлять будете в своем персональном новом году? Как вы, кстати, его встречаете?

— Я не сижу сложа руки, этот день рождения я буду праздновать потом, не сегодня, ведь завтра у нас ответственнейший концерт. Принимаю с утра поздравления из разных стран, от слушателей, от ветеранов-футболистов, от всех простых людей, и это приятно.

Как сегодня складывался мой день рождения: начался он в Римско-католическом кафедральном соборе на Малой Грузинской в Москве. Там у нас была ночная репетиция — в храме можно порепетировать только когда нет концертов. А завтра у нас там большой сольный концерт. Мы там пару раз в год выступаем с акустической программой.

Закончилась репетиция во втором часу ночи, проснулся я в 6 утра и поехал в Останкино — на прямой эфир в программу «Доброе утро» на Первом канале.

— Ваш день рождения уже во второй раз выпадает на пандемию…

— В пандемию пришлось многое переоценить, и работа — это лучший праздник. Я очень много работаю. Записываю сейчас свой акустический альбом, осталось буквально две композиции. Если раньше четыре «Времени года» было, то сейчас их намного больше. Они могут быть временами года Вивальди, Чайковского, Гайдна. И появились еще и мои «Времена года», я сочинил и закончил работу над этим циклом. Четыре произведения, четыре времени года.

Это все есть в моем новом альбоме — классика и моя музыка. Серьезный альбом, и половину из него я как раз и буду играть на своем концерте.

Естественно, это разная музыка. Я не отношусь к поп-музыкантам, которые были модны в 1990-х — и там и застряли.

— А как сейчас с выступлениями?

— Только что мы приехали из тура — были в Казани, в Тольятти — концерты прошли в филармониях, пока по правилам заполнены ползала, но полностью. Все соскучились по живым концертам.

— Вы сказали, что в новом альбоме будет и классика, и авторский материал. Как вам удается работать на стыке жанров?

— Я действительно умею очень многое и не стесняюсь играть в разных стилях. Нет плохих стилей, есть плохое исполнение. Я продолжаю играть — у нас есть джаз, но я все время классику обрабатываю. Или делаю что-то свое. Например, сейчас я закончил обработку вальса Шостаковича.

Много нового: и полюбившийся всем «Полонез Огинского», и «Плач Петра», и прочая экспрессивная музыка на электрогитаре. В программе концерта 9 апреля — Бах, Моцарт, Бетховен, Россини, Огинский. И, конечно, мои собственные произведения.

«Любой инструмент надо почувствовать»

— Вы коллекционируете гитары. Когда-то их было 12, потом 25. А сколько их сейчас?

— Вы знаете, есть такой анекдот: встречаются два гитариста, один другого спрашивает: «Как дела?» «Хорошо, — говорит. — Альбом записал». Второй спрашивает: «Ну и как, продал?» «Продал, продал, и машину продал, и квартиру продал».

Часть коллекции выручила меня во время пандемии, мы ведь сидели, как и все — больше года без работы, особо никто не помогал. Спасла коллекция — каких-то инструментов лишился, но они все хорошие, люди будут на них играть…

— А какая гитара в вашей коллекции самая ценная?

— У меня есть гитара, специально для меня сделанная на фирме «Fender» (американская компания, производящая гитары и музыкальное оборудование. — Прим. ФАН), мастер Шишков наш. Хотели сделать ее позолоченной, но я побоялся, что это будет влиять на звук. Она роскошная, ее мне подарили на моем юбилейном концерте в Кремле.

В моей коллекции есть гитары со всего мира. Я специально езжу сам за инструментами, потому что сейчас не везут дорогие, хорошие инструменты, это невыгодно, положить ее в магазин — вряд ли кто-то купит.

Большие, хорошие профессиональные инструменты — это сейчас редкость. И нельзя заказать в интернете, любой инструмент надо пощупать, потрогать, поиграть, почувствовать. Я играю на своих инструментах, все это не ради коллекции.

— А все-таки, чем будете удивлять?

— Бороду сбрил! (смеется). Я отрастил бороду, но все-таки у меня много поклонниц зрелого возраста, их не обманешь. Они знают и чувствуют музыку. Оставил легкую небритость — по их совету.

«Классика считается «неформатом»

— Русских гитаристов ни разу не выдвигали на «Грэмми», не вносили в топ-10 или топ-100 лучших гитаристов мира. А у нас есть своя, русская школа гитаристов? Считаете ли вы себя ее представителем?

— Я делаю дело, и уже то, что я есть в культурном пространстве нашей страны, конечно, кого-то подвигает на то, чтобы сыграть еще лучше, мотивирует на собственные победы. Но у нас инструментальной музыки нет вообще — на телевидении, например. Она считается «неформатом». Музыкальные редакторы считают, видимо, что это не нужно. Ну, если бы это не было нужно, я бы, наверное, обиделся и уехал из страны, как многие другие.

Но в России эта музыка востребована, она любима, она собирает филармонии и залы. Хотя, конечно, редко где можно увидеть большой концерт, где играют одни инструменталисты.

А гитара — это самый популярный инструмент, как и футбол — самый популярный вид спорта. Никуда не деться. Мне жаль, но это подвигает меня к тому, чтобы усиленно работать.

У нас есть российская национальная музыкальная премия «Виктория», но у них даже нет номинации такой — «Инструментальная современная музыка», есть «Классическая» и «Популярная». И я как белая ворона, свой среди чужих и чужой среди своих. Меня все знают именно потому, что я всегда делаю что-то новое. Я это предлагаю и это играю.

— Вы виртуоз, вас считают очень техничным музыкантом, вы даже попали в «Книгу рекордов Гиннесса». У вас есть ученики, последователи?

— Дело не в технике. У меня есть серьезное образование. Я никогда не ставил цели пропагандировать себя, как технического музыканта. Дело не в технике, чушь это все. «Ух ты, Зинчук сыграл и попал в Книгу Гиннесса» — но это было 21 год назад! Неправильно делать акцент на том, что я просто пальцами «бегаю». Это не так, я никогда этим рекордом не бравировал, это вышло случайно!

Для меня самое большое достижение — это играть аранжировки, делать обработки инструментальной классической музыки. У меня высшее музыкальное образование, причем красный диплом.

— Обязательно ли музыканту высшее образование?

— Получить высшее образование сегодня могут позволить себе не все, причем не только у нас, но и за рубежом. Прежде всего, это очень дорого. Мне повезло, я в советские времена учился — четыре года в музыкально-педагогическом училище, работал в оркестре Юрия Силантьева.

Я действительно много умею и знаю, чтобы обрабатывать классику и работать с этим материалом. Не просто выкладывать в интернете блюзы, которые любой черный музыкант сыграет — от природы своей. Или быть подражателям модных гитаристов, становиться какой-то трехтысячной копией того же блюзового гитариста — неинтересно это мне!

Мне интересно делать свою музыку — и делать на основе классики. Классика — это вечный пример гармонии, благородства и основы для подражания. Это мой долг. И это тяжелее. Это не так броско, не так ярко.

Заслуженный артист России Виктор Зинчук — гитарист, композитор, аранжировщик. Ассоциированный профессор международной академии наук Сан-Марино, доцент Московского государственного университета культуры и искусств.

В 2002 году был внесен в издание «Гиннесс. Книга рекордов» за самое быстрое исполнение музыкального произведения «Полет шмеля» Римского-Корсакова — 20 нот в секунду.