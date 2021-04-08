Больного COVID-19 главу Минздрава Эквадора уволили через 19 дней после назначения

Кито, 8 апреля. Президент Эквадора Ленин Морено отправил в отставку министра здравоохранения доктора Мауро Антонио Фалькони из-за нарушений во время кампании по вакцинации населения столицы Кито.

Фалькони стал пятым главой Минздрава с начала президентского срока Морено в 2017 году. Министра отправили в отставку в разгар эпидемиологического кризиса — он продержался на своем посту лишь 19 дней. Столько же проработал и его предшественник.

Nuestros adultos mayores merecen el máximo respeto. Lo sucedido el día de hoy no tiene justificación. He solicitado la renuncia al señor Ministro de Salud y será reemplazado por el doctor Camilo Salinas. — Lenín Moreno (@Lenin) April 8, 2021

«Наши пожилые граждане достойны глубочайшего уважения. То, что произошло сегодня, не имеет оправданий. Я отправил министра в отставку, его заменит доктор Камило Салинас», — заявил президент Морено.

Генеральный секретарь администрации президента Хорхе Уатед Решуан подтвердил решение правительства.

«То, что сегодня произошло в Кито — неприемлемо! В трудные моменты нужны твердые решения», — написал Решуан.

Поводом для столь спешной отставки министра стала плохая организации вакцинации пожилых лиц в больницах столицы Эквадора Кито. 7 апреля престарелые граждане были вынуждены простоять несколько часов в очереди, чтобы привиться от COVID-19. Во многих случаях люди, дождавшись очереди, так и не получили свои дозы вакцины — оказалось, что препараты просто не были вовремя поставлены в больницы.

Уволенный министр сейчас и сам находится в изоляции — он заразился коронавирусом всего через неделю после своего вступления на должность главы Минздрава.

Общая ситуация в Эквадоре

Уже в воскресенье в Эквадоре пройдет второй тур президентских выборов на фоне рекордных случаев заражения СOVID-19 и полной загруженности коек в отделениях интенсивной терапии.

2 апреля в нескольких провинциях страны введено чрезвычайное положение и комендантский час, в соответствии с которым ограничивается движение после 20 часов вечера. За минувшие сутки в Эквадоре было зарегистрировано 1902 случая заражения COVID-19. От последствий заражения коронавирусом скончались 53 человека.

С начала пандемии коронавируса в стране с населением 18 млн человек подтверждено 339,6 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией и 17 тысяч летальных исходов.