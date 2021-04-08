Не надо бить тревогу, или Как рубль реагирует на обострение в Донбассе

В пользу российской валюты играют дорогая нефть и рост спроса на дивидендные акции со стороны иностранных инвесторов на Московской бирже. Подробнее — в материале ФАН.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3,24 копейки и составил 76,94 рубля. Курс евро опустился на 6,87 копейки, до 91,31 рубля.

Дедолларизация экономики

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев заметил, что главным событием для курса рубля в ближайшее время будет заседание Банка России, который 23 апреля, вероятно, повысит ставку на 0,5%, до 5%. На конец текущего года мы оцениваем ключевую ставку в 6%. Решение о повышение ключевой ставки должно поддержать российский рубль, затормозить отток капитала и способствовать дедолларизации экономики.

«Естественно, повышение ставки — это еще и классическая антиинфляционная мера. Годовая инфляция по итогам марта составляет 5,7%. Эпицентром инфляционного пожара продолжает оставаться рынок продовольствия. Таргет Банка России по инфляции — 4%. Вероятно, до таргета Банка России или даже ниже инфляция снизится до конца года. Против рубля играют риски новых западных санкций, опасения конфликта на Востоке Украины и падающий спрос на российский суверенный долг», — пояснил Александр Разуваев.

По его словам, доля инвестиций нерезидентов в государственном долге РФ опустилась ниже 20%. Год назад доля иностранцев в ОФЗ находилась на историческом максимуме — 34,9% от общих вложений в российский госдолг. Иностранные инвесторы начали массово выходить из активов развивающихся стран на фоне пандемии COVID-19.

«Против рубля также может сыграть открытие границ и восстановление мирового туризма. В пользу российской валюты играют дорогая нефть и рост спроса на дивидендные акции со стороны иностранных инвесторов на Московской бирже. До конца апреля актуальными будут следующие диапазоны: 76–78 рублей за доллар, 90–93 рублей за евро», — заключил Александр Разуваев.

Противостояние в Донбассе

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин выразил мнение, что падение рубля — сугубо внутренняя проблема. На фоне растущей нефти и относительно благоприятной обстановки с пандемией падение стоимости рубля связать можно разве только с ситуацией в Донбассе и очередной эскалацией военного конфликта.

«Ситуацию еще подрывает тот факт, что сегодня стало известно о проверке боеготовности российской армии. Данный риск трактуется инвесторами как однозначный триггер для покупки валюты. Новый виток развития военных действий означает новый виток санкций со стороны Запада. Таким образом, это, безусловно, негативно повлияет на рынок, и инвесторы это понимают. Кроме того, не спали еще угрозы введения санкций в отношении госдолга и запрета SWIFT. Хотя новости о санкциях — сугубо политическая спекуляция. В условиях общего напряжения они играют свою задачу и добавляют негатива на фондовый рынок. В этой связи, буквально на днях, фондовый рынок стал уходить в коррекцию. При этом стоимость рубля в очередной раз упала по отношению к валютам других стран», — пояснил Артем Звездин.

По его словам, при сохранении текущей негативной тенденции, стоимость рубля к доллару может приблизиться к диапазону 80 рублей за доллар в самое ближайшее время. Однако бить тревогу не стоит. От цены 80 рубль может окрепнуть и сформировать большой диапазон 77–80.