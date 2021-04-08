Алексей Анпилогов раскрыл суть учений НАТО Defender Europe 2021

Нынешние учения НАТО Defender Europe 2021 представляют собой аналог времен холодной войны, с той лишь разницей, что теперь они сдвинулись ближе к границам России. Об этом в эфире ток-шоу «Открытый эфир» рассказал обозреватель РИА ФАН Алексей Анпилогов.

Эксперт прокомментировал новость о том, что в этом году Украина стала участником учений Североатлантического альянса. По его словам, Defender Europe 2021, которые блок НАТО собирается провести в начале лета этого года, должны стать крупнейшими и наиболее представительными в новейшей истории блока. Всего в них должны принять участие более 31 тысячи военнослужащих из 26 стран, включая и государства, не являющиеся членами объединения.

«Рисунок Defender будет повторять такие учения холодной войны, которые назывались Reforge Europe. Тогда США перебрасывали, якобы в ответ на агрессию со стороны Советского Союза, 20–30 тысяч солдат на европейский театр военных действий. Были задействованы военные корабли, самолеты, вертолеты», — отметил Алексей Анпилогов.

Специалист отметил, что если учения состоятся в запланированном объеме, то они станут самыми крупными в Европе за последние 30 лет. Планы провести такой масштабный смотр армии участников и добровольных помощников блока НАТО в альянсе озвучили еще в прошлом году, объявив аналогичные учения, с тем же названием — Defender Europe. Однако вмешалась пандемия. Вместо объявленных 37 тысяч военнослужащих из 18 стран, из которых 20 тысяч были подкреплением из США, в учениях приняли участие лишь чуть более 15 тысяч человек. Для сравнения: в вызвавших панику в Прибалтике и Польше самых крупных российско-белорусских учениях «Запад-2017» принимали участие менее 13 тысяч человек.

Алексей Анпилогов подчеркнул, что принимающей стороной Defender Europe 2021 станет Албания, а в Черноморском регионе — Болгария и Румыния. Официальная зона учений охватит собой огромную территорию, включающую в себя практически все южное подбрюшье России. Известен и основной план учений. В нем декларируется сдерживание России и ответ на вероломное нападение со стороны Москвы.

«Это будет две-три сотни летательных аппаратов, полсотни кораблей различных классов, которые будут заходить в том числе и в Черное море. Сейчас учения времен холодной войны Reforge Europe сдвинули ближе к границам России», — подытожил эксперт.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что Пентагон раскрыл подробности учений Defender Europe 2021.