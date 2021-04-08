Экономист Шестемиров назвал русских программистов одними из лучших в мире

Санкт-Петербург, 8 апреля. Русские программисты входят в первую десятку рейтинга лучших специалистов IT-сферы. Об этом заявил кандидат экономических наук Алексей Шестемиров в эфире медиацентра «Патриот».

По его словам, россияне однозначно в первой десятке и могут быть даже на грани первой пятерки. Наряду с этим за рубежом сформировалось очень большое русскоговорящее сообщество программистов из русских, украинцев и белорусов, которые уехали в 90-е работать в США.

Шестемиров также прокомментировал ситуацию с «эмиграцией мозгов», отметив, что сейчас эта проблема стоит не так остро, как в начале 2000-х годов. В тот период технологии в России находились только в зачатке. И те платформы, которые существуют на текущий момент, были разработаны и созданы именно тогда.

«Мы потеряли мозги на фундаментальном уровне. Когда говорим о возрождении софт рынка, хард рынка, мы не дошли до тех условий, чтобы этот фундамент вернулся в Россию. Объективно там зарплаты выше, чем у нас. Нужно продолжать все строить», — резюмировал на пресс-конференции специалист.

Шестемиров также оценил шансы России в ситуации с замещением сервиса Zoom и других зарубежных ресурсов отечественными аналогами. По его словам, такая возможность у страны есть.