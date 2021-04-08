Количество миллиардеров в Бразилии выросло в полтора раза за время пандемии

Бразилиа, 8 апреля. Пандемия коронавируса значительно увеличила социальное расслоение в Бразилии — за минувший год миллионы бразильцев опустились за черту бедности, в то время как количество миллиардеров увеличилось в полтора раза, сообщает TeleSur.

Журнал Forbes опубликовал обновленный список богатейших людей планеты. Из него следует, что за 2020 году количество бразильских долларовых миллиардеров увеличилось с 45 до 65 человек. При этом крупнейшие бизнесмены за время пандемии увеличили свой капитал на 71% — до 219 миллиардов долларов (около 16% номинального ВВП Бразилии).

DESIGUALDADE I Enquanto 19 milhões passam fome, número de bilionários saltou de 45 para 65, com aumento de 71% na soma das riquezas https://t.co/peNSELxUPa ???????? pic.twitter.com/wmFuUqYuNN — Brasil de Fato (em ????) (@brasildefato) April 7, 2021

Пока крупный бизнес осваивает новые горизонты, большая часть населения Бразилии продолжает терять средства к существованию из-за экономического кризиса и пандемии COVID-19. Бразильская исследовательская сеть по вопросам суверенитета и продовольственной безопасности Red Penssan отмечает, что 116 миллионов бразильцев (55% населения) не имеют стабильного доступа к продуктам питания. По информации исследователей, из-за пандемии в стране голодают более 19 миллионов человек (8% населения), что во многом спровоцировано резким ростом безработицы (более 14%) и оттоком трудовых ресурсов в теневой сектор экономики.

???? Fome no ????????• Dados dez/2020:



• 116,8 milhões em situação de insegurança alimentar (55,2% da população do Brasil)



• 19 milhões enfrentavam a fome (9% da população)



(Fonte: Rede PENSSAN) pic.twitter.com/lJLA3MscR1 — Jeff Nascimento (em ????) (@jnascim) April 5, 2021

Более 14 миллионов семей находятся за чертой бедности — это рекордный показатель со времен экономического кризиса в 2014 году. Согласно отчету ПРООН, опубликованному в декабре 2020 года, Бразилия является страной с высочайшим уровнем социального расслоения в Латинской Америке. По оценке экспертов ООН, коэффициент Джини (показатель неравенства и разрыва между доходами беднейших и богатейших слоев населения. — Прим. ФАН) в Бразилии составляет 53,9. По этому показателю крупнейшая страна Латинской Америки находится на восьмом месте в мире, уступая только некоторым африканским государствам.

Brasil tem a 8ª pior desigualdade de renda e supera só países africanos https://t.co/hETAt4o7zE — UOL (@UOL) December 15, 2020

При этом прогноз Международного валютного фонда по росту экономики Бразилии в 2021 году остается умеренно благоприятным — несмотря на многочисленные проблемы, крупный бизнес в стране выдержал удар пандемии и может восполнить свои потери уже к концу 2022 года. Однако малый бизнес в стране оказался практически уничтожен, до 40% населения трудится в теневом секторе экономики, а курс бразильского реала упал на 25% за год.