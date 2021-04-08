Эксперт Шестемиров отметил необходимость развития в России конкурентов Zoom

Санкт-Петербург, 8 апреля. Какая замена Zoom может найтись в России, обсудили эксперты в ходе пресс-конференции, организованной ФАН и Медиагруппой «Патриот».

Авторизация на продажу сервиса Zoom для госучреждений и физических лиц с государством в качестве бенефициарного собственника для России и стран СНГ была отозвана американской компанией Zoom Video Communications.

Кандидат экономических наук, доцент Алексей Шестемиров ответил на вопрос, стоит ли России по примеру Японии, изолировать свой рынок для импортных компаний, чтобы наладить внутреннее производство. Эксперт заявил, что это «палка о двух концах». С одной стороны, конкуренция — это двигатель прогресса, когда фирмы стараются соответствовать. Однако ситуацию в России необходимо здраво оценить и выяснить, на каком уровне находится рынок.

«Если мы чуть-чуть не дотянули, то конкуренция – это хорошо», — сообщил Шестемиров.

Если же уровень находится на начальных стадиях, нужно все обдумать и действовать аккуратно. Экономист больше склоняется к этому варианту. РФ может столкнуться со сложностями, если резко скажет партнерам «нет». Эксперт с сожалением отметил, что программы, которые разработаны отечественными специалистами, уже имеют паспорта других государств.

Роскомнадзор ранее призвал россиян переходить на отечественные аналоги программ для организации видеоконференций.