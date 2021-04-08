Киркоров рассказал, почему не появился на дне рождения внучки Пугачевой

Москва, 8 апреля. Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров не смог появиться на дне рождения внучки Аллы Пугачевой Клавы Земцовой. Однако мероприятие посетили его дети.

В последнее время Киркоров стал буквально нарасхват — артист ведет музыкальные премии и сидит в жюри самого рейтингового телепроекта «Маска» на НТВ. Работа занимает у певца много времени. Недавно из-за загруженности он был вынужден пропустить восьмилетие дочери певицы Кристины Орбакайте.

«Я сам пойти на день рождения к Клаве не мог, так как был на очередных съемках «Маски». Но отправил детей. Они хорошо провели время и сегодня даже в школу не пошли», — рассказал исполнитель в интервью изданию «Собеседник».

Филипп Киркоров подчеркнул, что, несмотря на развод с Пугачевой, у него сохранились довольно трепетные отношения с Орбакайте и ее дочкой. Поэтому гостями на празднике стали Мартин и Алла-Виктория.



В интервью король российской эстрады рассказал, что с появлением детей в его жизни он пересмотрел жизненные приоритеты. Благодаря наследникам он буквально «кайфует» от всего происходящего вокруг. Особенно Киркорова радует тот факт, что сейчас он может говорить с ними на равных.