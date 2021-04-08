Лукашенко пригласил премьера Индии в Белоруссию

Минск, 8 апреля. Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Белоруссию может стать толчком для развития отношений между двумя странами, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Об этом он рассказал на встрече с послом Индии в РБ Сангитой Бахадур. Лукашенко отметил, что Нью-Дели и Минск за последние 20 лет изучили возможности друг-друга, а также созрели для перехода к следующему этапу взаимодействия двух государств.

«Думаю, что хорошим стимулом развития наших отношений был бы визит Нарендры Моди в Беларусь<...>Мы очень хорошо знакомы, можно сказать даже в какой-то степени дружны, поддерживаем друг друга. Мне кажется, что ему надо было бы уже побывать в Беларуси», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Белоруссия и Российская Федерация согласовали вопросы реализации Договора по открытому небу и инспекционной деятельности по Венскому документу.