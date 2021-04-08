Секретную нарколабораторию нашли в деловом центре Сиднея

Сидней, 8 апреля. Полиция Сиднея накрыла секретную нарколабораторию в обычном гараже деловой части города. В ходе рейда правоохранители изъяли 25 кг белого порошка и другие запрещенные вещества.

Деловой район Сиднея стал ареной борьбы представителей закона с организованной преступностью. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольную нарколабораторию в самом центре крупного австралийского города, сообщает Daily Mail.

По словам полицейских, в рамках проводимого рейда они осуществили обыски в квартире на Кэмпбелл-стрит и гараже на Каслри-стрит, причем оба адреса находятся в развитом бизнес-районе Сиднея. Обыски увенчались успехом, и стражи порядка изъяли 25 кг метамфетамина, а также 10 тыс. долларов наличными.

Причиной для следственных мероприятий стало производство и поставки наркотических средств по всему Сиднею, расследование этих преступлений полицейские ведут в течение полугода. Поступившая к ним оперативная информация требовала подтверждения, в связи с чем правоохранители и решили проверить несколько адресов.

Кроме 25 кг белого порошка, полицейские обнаружили там отпускаемые по рецепту лекарства, запрещенные препараты, предположительно, метиламфетамин, и оборудование, применяющееся для изготовления запрещенных веществ. Также в результате обыска в руки правоохранителей попало несколько мобильных телефонов, каннабис и другие наркотики.

По обвинению в изготовлении, хранении запрещенных наркотических веществ и заведомо незаконном обороте доходов, полученных преступным путем, был задержан 51-летний австралиец. Мужчине было отказано в освобождении под залог, теперь судьба арестованного будет решаться в местном суде в самое ближайшее время.