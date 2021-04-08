ООН: мировые цены на продукты достигли максимума с 2014 года

Москва, 8 апреля. Цены на продовольственные товары в мире увеличиваются уже десять месяцев подряд. Стоимость продуктов достигла самого высокого уровня с середины лета 2014 года.

Об этом стало известно из доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Ценовой индекс ведомства отражает ежемесячные изменения стоимости наиболее распространенного продовольствия в мире. В марте 2021 года показатель увеличился до 118,5 пункта, что на 2,1% выше, чем месяцем ранее.

«Значительнее всего, по данным ФАО, подорожало растительное масло», — пишет «Коммерсантъ».

За отчетный месяц ценовой индекс этого продукта повысился на 8%, достигнув самой высокой отметки с июня 2011 года. Немного меньше увеличились в начале весны цены на молочную и мясную продукцию (на 3,9% и 2,3% соответственно).

Министерство сельского хозяйства РФ ранее заявило, что не видит причин для резкого роста цен на продукты в стране. Ситуация на отечественном продовольственном рынке стабильна, уверены в ведомстве.

Между тем издание «ФедералПресс» приводит данные Росстата, согласно которым за неделю с 30 марта по 5 апреля выросли цены на маргарин и гречневую крупу (на 0,6%), баранину и печенье (на 0,5%), говядину и шоколадные конфеты (на 0,4 %).