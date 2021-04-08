Украинский офицер назвал «бумажными» войсками подразделения теробороны ВСУ

Киев, 8 апреля. Украина объявила о сборах подразделений территориальной обороны, однако, как оказалось, существуют такие подразделения только на бумаге из-за нехватки технических средств и кадров.

В публикации украинского издания «Страна» говорится, что поводом для мобилизации подразделений теробороны послужило обострение ситуации в Донбассе и «концентрация российских войск» на границах страны. При этом выяснилось, что украинская армия испытывает серьезные проблемы, к числу которых можно отнести неисправную военную технику, а также серьезный недобор военнослужащих.

Так, офицер бригады территориальной обороны в Николаевской области уверен, что его подразделение существует лишь в отчетах военкоматов. Он назвал подобные части «бумажными» войсками.

«Никто из гражданских не хочет бегать по полигону с автоматом. Выезжаем из ситуации лишь за счет уже воевавших идейных резервистов. Но их очень мало», — рассказал он.

Снабжение таких подразделений оставляет желать лучшего. Военнослужащие жалуются на неисправную военную технику и даже стрелковое оружие, которое, по их словам, носит следы поломок и ремонта.

"Из трех мотолыг (МТЛБ — многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный. — Прим. ред.) моего подразделения две неисправны и подлежат списанию. Запчасти покупаем за свои деньги. То же самое с остальной техникой: почти все постоянно ломается и стоит на приколе", — раскрыл неудобную правду украинский офицер.

При этом он отметил, что по документам часть полностью укомплектована и кадрами, и вооружением, и необходимой техникой. Он также рассказал, что командование поручило подразделениям выдвинуться на усиление границы с Крымом, однако доехать туда сможет всего половина батальона.

Ранее военный эксперт напомнил, что на Украине с 2014 года муссируется миф о том, что вооруженные силы страны являются «самой сильной армией в Европе».