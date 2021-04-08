«Игра в поддавки»: почему США тянут с санкциями по «Северному потоку — 2»

Единственное, что может помешать завершению проекта — это серьезный военный конфликт в Донбассе и масштабные взаимные санкции России и Запада, включая санкции против российских ОФЗ, эмбарго на экспорт российского титана и т. д. Об этом в комментарии ФАН рассказал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Вопрос санкций

Министерство юстиции США утвердило два пакета ограничительных мер против российского газопровода «Северный поток — 2», однако окончательное решение по ним пока не принято. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на источники в администрации Белого дома.

Одобренные министерством черные списки затрагивают оператора проекта — швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG и ее главу Матиаса Варнига. Пакеты санкций по «Северному потоку — 2» представят конгрессу в мае. При этом окончательное решение будет принимать президент США Джо Байден, и пока не ясно, войдут ли в окончательные списки Nord Stream 2 AG и Варниг.

Игра поддавки

Как отметил Александр Разуваев, ситуация вокруг «Северного потока — 2» — главная история 2021 года. Акционеры «Газпрома» фактически стали заложниками ситуации.

«В случае завершения проекта «Газпром» может легко прибавить 20–25%. Более того, именно после завершения строительства трубопровода «Газпром» обещался более щедро делиться доходами с акционерами. На Западе умеют считать деньги. Поэтому очень бы хотели, чтобы прозападный режим в Киеве поддерживался за счет денег за российский газовый транзит. В случае прекращения транзита Украина теряет 3 миллиарда долларов в год, что для этой страны достаточно большая сумма», — пояснил Александр Разуваев.

Он напомнил, что 1 апреля компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что газопровод «Северный поток — 2» построен на 95%, осталось проложить около 121 км труб. Пакеты санкций по «СП-2» будут представлены конгрессу в мае. Американцы очень медлительны, уверен экономист.

«Их действия в отношении проекта немного даже напоминают игру в поддавки. В принципе, единственное, что может помешать завершению проекта, — это масштабный военный конфликт на Востоке Украины и масштабные взаимные санкции России и Запада, включая санкции против российских ОФЗ, эмбарго на экспорт российского титана и т. д. Это единственный риск для проекта, а пока все неплохо складывается в пользу России. Я сам недавно в расчете на запуск «СП-2» и хорошие дивиденды прикупил себе акции «Газпрома», — заключил Александр Разуваев.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Ранее депутат Виктор Водолацкий предрек Соединенным Штатам политическое поражение в вопросе санкций против российского трубопровода. РФ доказала, что может гарантировать поставки газа по той цене, которая устраивает европейских потребителей.