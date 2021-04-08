Известный американский телеведущий «разгромил» расовую политику Джо Байдена в прямом эфире

Вашингтон, 8 апреля. Политика равенства президента США Джо Байдена не имеет ничего общего со справедливостью и давно стала синонимом расизма, уверен известный американский телеведущий Такер Карлсон.

В эфире Fox News журналист подробно обсудил с гостями, что такое «политика равенства», которую навязывают американцам крупные корпорации и Белый дом. И ведущий пришел к выводу, что никто, кроме самой администрации президента, не знает, в чем же заключается новое «равенство».

«Мы запрещаем детям азиатов ходить в школы! Раньше у нас существовали законы против такого и мы называли это расизмом. Сейчас мы поощряем это и называем «справедливостью». В чем здесь справедливость?», — «громит» Карлсон американского лидера.

«Расизм» и «равенство» в риторике Джо Байдена и его соратников оказались синонимами, сокрушается Карлсон. Одним из проявлений такой расовой «справедливости» стали квоты — обязательное минимальное количество представителей меньшинств или женщин в той или иной отрасли. Против обязательного лимита на расовые или сексуальные меньшинства в советах директоров крупных компаний Карлсон ничего не имеет, потому что это просто пиар. Однако иногда в погоне за «справедливостью» могут пострадать невинные люди.

Ведущий с возмущением пересказал историю компании United Airlines. С начала десятилетия UA приняла решение обязательно набирать на курсы пилотов — до 50% женщин и «людей цвета».

«Среди пилотов только 7% женщин и 13% представителей меньшинств. И что с того? Какая мне разница, кто сидит за штурвалом самолета? Для меня важно, чтобы самолет взлетел и сел в безопасности. Но United Airlines больше не волнует профессионализм пилота — их волнует только его раса. Что это если не расизм?» — удивляется телеведущий.

Ранее Федеральное агентство новостей делилось версией, кто может управлять Соединенными штатами от лица президента Джо Байдена. Во время очередного брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что глава государства регулярно и подолгу общается с одним из своих предшественников, экс-президентом Бараком Обамой.