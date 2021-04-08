Отзывчивый курьер в Петербурге помог автоледи заменить колесо. ФАН-ТВ

Велокурьер помог девушке-водителю и не взял предложенного вознаграждения за свой труд и время.

Случай вроде бы и простой, но вызвал уважение очевидцев и пользователей соцсетей. Бескорыстный поступок, который для многих послужит примером человеческого отношения произошел в Северной столице. Вечером, около 20 часов девушка ехала за рулем автомобиля по площади Льва Толстого в Санкт-Петербурге. Внезапно она совершила неудачный маневр и заехала на поребрик, в результате пробила колесо машины. Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения.

В это время мимо проезжали два велокурьера. Один из них, по имени Сардор, быстро припарковал свое двухколесное транспортное средство, снял с плеч бокс и принялся за работу. Молодой человек поменял пробитое колесо автомобиля на запасное.

Девушка предложила отзывчивому петербуржцу деньги, но тот отказался, а журналистам ответил, что помогал просто по-человечески.

Очевидцы галантного поступка сняли его на видео и выложили в Сеть. Новость быстро разлетелась по различным группам.