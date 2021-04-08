Интернет-омбудсмен Мариничев рассказал о компаниях, способных заменить Zoom

Санкт-Петербург, 8 апреля. Во время дискуссии в медиацентре «Патриот» Дмитрий Мариничев рассказал, как он видит замещение Zoom в русскоязычном сегменте интернета.

Сервис Zoom ограничил продажу доступа к полному функционалу для госучреждений Российской Федерации. И хотя физлица все еще свободно могут покупать полноценный доступ к программе, значительная часть российского рынка останется потеряна для компании. Интернет-омбудсмен считает, что Zoom будет постепенно и безвозвратно терять аудиторию российского сегмента.

«Вы можете использовать и сервисы Google и Microsoft. Они сотрудничают. «Рутубу» надо просто дать время, нельзя разработать продукт по мановению волшебной палочки. Сложно говорить, что он станет таким же, как западный: сложностей много. Но технологии развиваются стремительно...» — сказал Мариничев.

Он считает, что российские аналоги западных медиасервисов будут становиться все совершеннее по мере того, как разработчики начнут накапливать опыт взаимодействия с пользователями.

Роскомнадзор ранее предлагал российским пользователям переходить на отечественные аналоги Zoom.