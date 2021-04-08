МИД России: властям ЦАР удалось подавить мятеж со стороны боевиков

Москва, 8 апреля. Российский МИД пристально следит за ситуацией в Центральноафриканской Республике, где властям удалось подавить мятеж со стороны боевиков. Об этом в интервью медиахолдингу Deutsche Welle рассказал заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Бикантов.

«Ситуацию в целом удалось стабилизировать. Проводится зачистка освобожденных территорий от разрозненных групп боевиков, они вытеснены в приграничные районы страны», — уточнил дипломат.

Бикантов также дал ответ на один из наиболее часто задаваемых западными журналистами вопросов — какое общее количество российских инструкторов оказывает помощь властям в Банги.

«В ответ на просьбу центральноафриканского руководства и с ведома Комитета СБ ООН 2127 в 2018 г. в страну были командированы 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР. В дальнейшем число специалистов увеличилось до 235 человек», — напомнил представитель департамента.

Дипломат добавил, что позднее из-за попытки боевиков сорвать проведение президентских и парламентских выборов в конце 2020 года, власти ЦАР попросили увеличить количество российских специалистов. В республику направились еще 300 инструкторов. Россияне сразу занялись обучением военнослужащих, которые обеспечивали безопасность граждан во время голосования.

«Принимая во внимание пожелания центральноафриканского руководства, а также с учетом продолжающихся столкновений регулярных войск ЦАР с боевиками, российские специалисты из этой группы остаются в стране и продолжают работать», — подытожил Бикантов.

Ранее Генштаб Вооруженных сил ЦАР поблагодарил российских инструкторов за помощь республике в борьбе с радикалами. Представитель силового ведомства отметил, что специалисты из РФ за короткий срок значительно увеличили боеспособность центральноафриканской армии.

Ситуация в ЦАР серьезно изменилась по сравнению с началом года. Правительственным войскам удалось взять под контроль территорию республики. Лишь в нескольких районах остались отдельные преступные элементы, но в скором времени силовики нейтрализуют их, уточнил ранее советник президента ЦАР по вопросам нацбезопасности Валерий Захаров.

В освобожденных от боевиков районах восстанавливается торговля, в дома возвращаются беженцы, в стране беспрепятственно проводят культурные и спортивные мероприятия. На прошлых выходных в ЦАР состоялось масштабное празднование Пасхи.