Господдержка играет важную роль в развитии национального хостинга

Москва, 8 апреля. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал в ходе пресс-конференции медиацентра «Патриот», какую роль играет помощь от государства в развитии национального хостинга.

Эксперт отметил, что наличие рекламы на видеохостинге RuTube определяется самой площадкой, поскольку она является коммерческой и поступает так, как необходимо для компании. Национальный хостинг — это серьезные вложения в инфраструктуру, и помощь от государства необходима, если в России хотят создать конкурирующие с западными площадки.

«В интересах государства формировать конкурентную среду и грантовую систему», — заявил Мариничев в ходе эфира на тему «Почему импортозамещение в Рунете — это необходимость».

Также интернет-омбудсмен посоветовал не реагировать на заявления Zoom. России нужно делать собственный сервис, добавил эксперт в ходе выступления на пресс-конференции.

Зарубежные соцсети могут привлечь к ответственности, если они откажутся предоставить сведения о локализации баз данных граждан России. Предоставить необходимую информацию у Facebook, Twitter и Google потребовал Роскомнадзор.