Глава Минздрава ЦАР поблагодарил медиков страны за самоотверженный труд

Банги, 8 апреля. Министр здравоохранения и народонаселения Центральноафриканской Республики Пьер Сомсе выразил признательность медикам страны, которые продолжали работу, несмотря на пандемию COVID-19 и действия вооруженных группировок.

Пьер Сомсе выступил с заявлением в рамках Всемирного дня здоровья, который ежегодно отмечается 7 апреля.

«Это возможность для нас отдать дань уважения медицинскому персоналу, а именно медсестрам, акушеркам и врачам, которые продолжают работать в трудных условиях, чтобы спасти жизни сограждан», — подчеркнул министр.

Ранее, в связи с ростом числа выявленных случаев COVID-19, Сомсе призвал жителей ЦАР ответственней относиться к соблюдению мер эпидемиологической предосторожности. Центральноафриканская Республика умеренно пострадала от пандемии. В государстве выявлено около пяти тысяч случаев заболевания коронавирусом, 64 из которых с летальным исходом.

Длительное время полноценной борьбе с COVID-19 мешали боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), подконтрольные экс-президенту ЦАР Франсуа Бозизе. Однако 2 апреля во время заседания Африканского клуба в Москве советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров заявил, что действовавшие в стране бандформирования разгромлены.

По словам Захарова, на просторах республики еще остаются отдельные группы бандитов, но армия, полиция и жандармерия, подготовленные российскими инструкторами, обеспечивают безопасность городов, а правительство ЦАР переключается на решение экономических проблем.