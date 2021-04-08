Ведущий «Дома-2» Влад Кадони рассказал о самой постыдной ситуации на проекте

Москва, 8 апреля. Ведущий «Дома-2» Влад Кадони рассказал о ссоре с экс-участницей проекта Дарьей Пынзарь. В интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!» он назвал эту ситуацию одной из самых «постыдных».

Конфликт между Кадони и Пынзарь возник в период, когда шоумен был участником проекта. Они довольно тесно дружили, пока не произошел неприятный инцидент. За возникшую ситуацию звезде до сих пор стыдно.

«Я тогда плотно общался с Дашей Пынзарь и ее будущим мужем Сергеем. И Даша тогда влипла в неприятную историю. Ее начали обсуждать на проекте. Долгое время я отстаивал ее интересы. И за два дня до возвращения ее любимого человека мы с ней закусились», — вспоминает Кадони.

В той ситуации он из принципа решил занять позицию против, что довольно сильно отразилось на их дружбе. Кадони и Пынзарь потеряли теплые взаимоотношения и практически перестали общаться.

«Я извинился потом перед ней, но понимал, что в этом нет смысла. Извинения – это лицемерие», — отметил телеведущий.

На телестройку «Дом-2» Кадони пришел после популярной программы «Битва экстрасенсов». В интервью Алене Жигаловой он отметил, что участие в мистическом проекте стало настоящей ошибкой.